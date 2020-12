Britse letselexpert: Sharleyne (8) leefde nog toen ze viel

De 8-jarige Sharleyne leefde nog toen ze in juni 2015 van tien hoog naar beneden stortte van de flat waar ze woonde in Hoogeveen. Dat zegt de Britse letselexpert Paul Johnson. De patholoog heeft daar nauwelijks twijfel over, zegt hij op dag twee van het hoger beroep tegen de verdachte moeder Hélène J.

De Brit is de vierde deskundige die de zaak rond de dood van Sharleyne heeft onderzocht. De expert is erbij gehaald om voor de behandeling van het hoger beroep antwoord te geven op de vraag of Sharleyne was gewurgd voordat ze viel. Drie andere deskundigen kwamen daar niet uit tijdens de eerdere behandeling van de rechtszaak.

Het antwoord op de vraag of Sharleyne is gewurgd is van belang om te weten te komen of ze door geweld om het leven is gekomen of dat toch een ongeluk niet kan worden uitgesloten. Maar Johnson kan, gezien Sharleynes verwondingen, niet zeggen of het meisje voor haar val is gewurgd. Hij denkt dat al haar verwondingen te verklaren zijn door de val, maar kan een poging tot wurgen ook niet helemaal uitsluiten - al heeft die dus niet geleid tot haar dood. Ze leefde nog toen ze viel.

De conclusies van alle deskundigen bij elkaar opgeteld lijken vooralsnog geen duidelijk beeld te schetsen over de aard van alle verwondingen van Sharleyne.

Volledig scherm De Arend, de flat in Hoogeveen waarvan Sharleyne in juni 2015 viel. © ANP

Slaapwandelen

De 8-jarige Sharleyne kwam in juni 2015 in Hoogeveen op vreselijke wijze om het leven toen ze midden in de nacht van de flat waar ze woonde van tien hoog naar beneden viel. Sharleyne was alleen met haar moeder. Moeder Hélène J. werd in 2018 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Moord, zelfmoord zelfs, een ongeluk, slaapwandelen, geen enkel scenario kon helemaal worden uitgesloten. Het Openbaar ministerie ging daarna in hoger beroep.

Gisteren, op dag één van het hoger beroep in het gerechtshof in Leeuwarden, kwam verdachte Hélène J. in het nauw door een verklaring van haar bovenbuurman, die zegt dat hij stemmen en lawaai hoorde voordat Sharleyne viel. Hélène J. (41) heeft altijd gezegd dat ze lag te slapen, wakker werd van de tocht en toen ontdekte dat haar dochter was gevallen. Dat zou dus door de verklaring van de buurman onderuit gehaald worden.

Vandaag, op dag twee van het proces, komen alle deskundigen aan het woord. Donderdag wordt de strafeis verwacht.