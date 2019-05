Britse royals zien eruit alsof ze het kind eruit hebben geniést

Nederlan­der doodgescho­ten bij gewapende overval op Curaçao

5:19 Bij een gewapende overval is dinsdag op Curaçao een 53-jarige Nederlandse man doodgeschoten. Vier gemaskerde mannen overvielen in de vroege dinsdagochtend een appartementencomplex in de wijk Schelpwijk op enige kilometers van Willemstad.