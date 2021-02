Britse variant heeft de eerste tik gehad (maar is nog niet knock-out)

Wilders fel tegen verlenging avondklok: ‘Er is nul feitelijk bewijs dat het werkt’

18:32 De Tweede Kamer debatteert op dit moment over verlenging van de avondklok. PVV-leider Geert Wilders is fel tegen. ,,Het is te gênant voor woorden hoe laconiek dit kabinet met de avondklok omspringt’’, vindt hij. Toch is een meerderheid in de Kamer vóór verlenging.