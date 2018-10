Britt en baby Yassin nog steeds vast in Egypte: 'Geen idee hoe dit afloopt'

Maar terug in badplaats Hurghada waar Britt en Yassin verblijven met haar moeder Sylvia is alle hoop op een snel vertrek uit Egypte weer vervlogen. Het lokale paspoortcentrum blijft weigeren een visum af te geven. ,,Het is echt verschrikkelijk. Zondag is Yassin zes weken oud, maar we hebben nog totaal geen uitzicht wanneer wij hier eindelijk weg kunnen'', zegt Britts moeder Sylvia, die net haar eigen visum voor een half jaar heeft verlengd.