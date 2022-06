Broer Bilal vocht voor z'n leven en mocht niet weten dat Feis was overleden: ‘Niet sterk genoeg daarvoor’

Feis is pas enkele uren overleden als op 1 januari 2019 de tune van RTL Boulevard klinkt. Het praatprogramma staat die avond stil bij de gebeurtenissen in Rotterdam. Lang duurt het niet voordat de presentatoren beginnen te speculeren.

Een rapper die wordt doodgeschoten? De optelsom is snel gemaakt. Zou Feis het slachtoffer zijn geworden van een koelbloedige afrekening?

De vriendin van Feis, die later op de uitzending wordt geattendeerd, weet niet wat ze hoort. Wóest maakt het haar. ,,Ik dacht: wow, jullie kennen hem dus écht niet. Hij had gewoon een vaste, fulltime baan en maakte tussendoor muziek. Waar had hij de tijd voor foute zaken vandaan moeten halen?”