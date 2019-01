Broer kroongetuige was doodsbang voor wraak Taghi

Reduan B. vreesde geweld tegen zijn familie of hemzelf, blijkt uit een reeks Whatsappberichten die hij in de dagen voor zijn dood op 29 maart verstuurde en die deze krant heeft ingezien.



De ondernemer sliep amper en stelde op grond van de ervaringen van zijn familie meermaals dat de beveiliging door de overheid kennelijk 'niets mocht kosten' en dat adequate bescherming 'te ingewikkeld' was. 'Wij zijn niet van belang. Wij zijn collateral damage (nevenschade),' schrijft hij twee dagen voordat hij zal worden vermoord. Hij schrijft 'geen oog dicht te hebben gedaan vannacht'.



‘Obeservaties’

Hij is ervan overtuigd dat de groep rond Taghi familieleden laat observeren: 'Ze stonden op ons te wachten (..) 101 procent'. Uit veiligheidsoverwegingen heeft hij een afspraak afgezegd, laat hij weten. Hij klaagt ook dat de familie slecht wordt geïnformeerd door justitie.

De persoonsbeveiliging waarom sommige familieleden hadden gevraagd, hadden ze niet gekregen - tot aan de moord op Reduan B. Daarna kon dat meteen wel en is iedereen geëvacueerd.



Volgens direct betrokkenen volstond de overheid met beperkte maatregelen bij woningen van familieleden, ondanks aanhoudende waarschuwingen. Dat kwam ook volgens kroongetuige Nabil B. - zelf verdacht van een liquidatie namens Taghi in 2017 - door een foute inschatting van het gevaar.

Bloemen bij het bedrijf van Reduan B., de doodgeschoten broer van de Utrechtse kroongetuige Nabil B.

Zijn verklaringen werden tegen de zin van hem en zijn naasten al op 16 maart 2018 aan het dossier van een lid van Taghi's organisatie toegevoegd. Vervolgens werd de spijtoptant 23 maart gepresenteerd, terwijl een belangrijk deel van zijn familie (nog) geen beveiliging had.



Camerabewaking

Ridouan Taghi had in januari 2017 in een onderschept bericht over Nabil B. geschreven: 'Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd'.



Volgens meerdere direct betrokkenen kwamen criminelen uit de groep-Taghi op 16 maart onmiddellijk in actie om naasten van Nabil B. te zoeken - en was dit bij parket Midden-Nederland en de politie bekend.



Dat laatste blijkt ook uit een geheime opname.

Bij het beletteringsbedrijf van Reduan B. denkt een betrokkene op 27 maart al een huurmoordenaar te hebben gezien.

Zelf maakte de overheid pas na de presentatie van de kroongetuige, volgens betrokkenen op diens verzoek, plannen voor camerabewaking bij Reduans bedrijf. De camera's waren nog niet geplaatst toen hij werd doodgeschoten. Ook bij zijn woning was geen beveiliging, terwijl de groep-Taghi zijn adres aantoonbaar kende.

Schutter Andy S. had al meermaals bij het bedrijf rondgehangen voor hij Reduan B. daar in de ochtend van 29 maart vermoordde.

Groep-Taghi

De familie had vóór de bekendmaking van de kroongetuigendeal zelf geld ingezameld om de moeder naar het buitenland te brengen omdat zij als belangrijk doelwit van een wraakactie werd beschouwd. De overheid heeft de kosten achteraf wel vergoed, zoals afgesproken.



Een zus woonde daags voor de presentatie van de deal nog met haar kinderen in het ouderlijk huis, hoewel ze volgens betrokkenen herhaaldelijk alarm had geslagen over verdachte bewegingen. Ook dat adres kende de groep-Taghi.



Anouar B., die volgens justitie eerder een bom had geplaatst onder de auto van de later geliquideerde misdaadblogger Martin Kok, had het huis van de moeder volgens ingewijden namens Taghi en consorten al geobserveerd. Een observatieteam van de politie zou dat hebben gezien.

Hij zit nu vast voor een onderwereldmoord in Marokko - die door een blunder niet een Nederlandse-Marokkaanse crimineel, maar de zoon van een rechter in november 2017 fataal werd.



Hoewel in het onderzoek naar de moord op Reduan B. meerdere verdachten in beeld zijn gekomen, is alleen schutter Shurandy S. vooralsnog gearresteerd. Betrokkenen begrijpen dat niet omdat de recherche in de weken voor de moord al volop verdachten had gezien.



Tegen schutter 'Andy' S. heeft justitie op 13 december 28 jaar cel geëist. De rechtbank doet donderdag uitspraak.