Bronnen binnen Spaans transportbedrijf: Chauffeur moest uitwijken voor een busje

Bij het afschuwelijke ongeval zaterdagavond vielen zes doden en zeven gewonden. De vrachtwagen is van het bedrijf El Mosca uit Murcia, een stad in het zuidoosten van Spanje. De truck met oplegger reed door onbekende oorzaak van een dijk en crashte in een buurtbarbecue.

Volgens bronnen binnen het bedrijf zou de chauffeur hebben moeten uitwijken voor een busje en kwam zijn vrachtwagen daardoor op het talud terecht. Ze spreken tegenover Spaanse media van ‘een grote tegenslag’ en zeggen druk bezig te zijn meer informatie te verzamelen. Ook staat El Mosca volgens hen in contact met de Nederlandse autoriteiten. De chauffeur van het bedrijf is aangehouden. Hij bleef overigens ongedeerd. De vrachtwagen is in beslag genomen voor technisch onderzoek.

Duidelijk was dat er vlak voor het ongeval iets gaande was tussen de vrachtwagen en een wit busje, waarvan de bestuurder gebaren leek te maken naar de Spaanse truckchauffeur. De bestuurder van het busje is inmiddels gevonden als getuige.

Advocaat

Het drama heeft er diep ingehakt bij El Mosca. ,,We zijn allemaal geschokt’’, zegt receptioniste Gabriela zondagmorgen hoorbaar aangeslagen tegen deze nieuwssite. Het wagenpark van het transportbedrijf telt volgens haar zo'n 1500 vrachtwagens. ,,Er gebeuren natuurlijk wel eens ongelukken maar zo'n zwaar ongeval als dit is de eerste keer’’ verzucht ze.

De betrokken vrachtwagenchauffeur werkt volgens haar al enkele jaren voor het transportbedrijf zonder noemenswaardige problemen. Wat er zaterdagmiddag precies misging in Zuidzijde, is volgens haar nog altijd onduidelijk. ,,De Nederlandse politie heeft ons gebeld en vertelde dat een van onze chauffeurs betrokken was bij een ongeluk met meerdere doden in de regio Rotterdam. Over de toedracht zeiden ze niks. Wel dat we onze chauffeur pas mogen spreken als hij een advocaat heeft.’’

Wat de betrokken chauffeur in Zuidzijde deed, is de receptioniste niet bekend. ,,We rijden dagelijks op Nederland en de regio Rotterdam, onder andere met groente en fruit uit Spanje.’’ De directie van El Mosca wil volgens haar graag helpen bij de opheldering van het drama. ,,Wilt u mijn mobiele nummer alstublieft doorgeven aan de politie in Rotterdam’’, klinkt het vertwijfeld.

El Mosca is een van de grootste Spaanse transportbedrijven met ook een scheepvaartdivisie (Mosca Marítimo). Het heeft 1700 voertuigen en ruim 800 werknemers, luidt het op de website. De firma is gevestigd in Molina de Segura, zo'n 30 kilometer ten zuidoosten van Murcia waar ze in 1936 werd opgericht.