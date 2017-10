Bronzen beeld gestolen van graf doodgeschoten Deventenaar: 'Schandalig'

Brief Marcouch en wethouders niet genoeg voor raad Arnhem

19:27 De gemeenteraad van Arnhem neemt geen genoegen met de brief van burgemeester Ahmed Marcouch en de Arnhemse wethouders van gisteren. Volgende week maandag wil de raad met het college van Burgemeester en Wethouders in debat over de rotte bestuurscultuur in het Arnhemse stadhuis.