Bronzen hoofdje van overleden Dante (5) van begraafplaats geroofd: ‘Doet vreselijk veel pijn’

Jonge pakketbe­zor­ger voelt pistool in ribben prikken, dán ziet hij dat zijn bus vol telefoons gestolen wordt

Nietsvermoedend duikt een jonge pakketjesbezorger in de vroege ochtend zijn bestelbus in om daar een telefoondoosje voor een klant in Leidsche Rijn uit op te diepen. Dan ineens wordt hij van achteren vastgegrepen en voelt een pistool in zijn ribben prikken. Als hij gedwongen op zijn knieën zit, ziet hij de dief er met zijn volle bestelbus vandoor gaan.

8 februari