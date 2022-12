Brrr, koud! Eerste officiële ijsdag van deze winter is een feit

De eerste ijsdag in De Bilt is deze winter vroeger dan gemiddeld. Normaal gesproken komt het kwik pas op 27 december in De Bilt de hele dag niet boven nul uit, aldus Weeronline. De laatste keer dat er een officiële ijsdag was, was op 13 februari vorig jaar. Toen werd het op het hoofdstation niet warmer dan -0,6 graden. Deze ijsdag was bovendien de laatste in een reeks van zeven opeenvolgende ijsdagen in De Bilt.