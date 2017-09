Brrrr.... september is natter en kouder dan normaal

Om het allemaal nog wat erger te maken: vorig jaar was het op deze dag 31,4 graden Celsius. Het was een perfecte nazomer met lange warme avonden, barbecues in de tuin en na werk toch nog een biertje doen op het terras. ,,Je moet nu maar gewoon de verwarming aanzetten als je het warm wilt hebben. Want de dertig graden halen we niet meer dit jaar", voorspelt Verhoef.



Het is allemaal de schuld van de koude wind die vanaf de Noordzee waait op dit moment. ,,De zee staat flink te dampen nu en dat merken we vooral in het westen van het land. Daar is de afgelopen dagen veel water gevallen. Op sommige plekken gaat dat zelfs naar de 180 mm." Opvallend genoeg is dat in Limburg helemaal niet het geval. ,,Daar is soms maar 20 mm regenwater gevallen. Het is dus heel wisselvallig."



Er is weliswaar geen record gebroken, de bodem is door alle regenval wel verzadigd. Dat zag Verhoef ook de afgelopen dagen toen het zo stormde. ,,Bomen die in het midden breken, zijn vaak rot. Maar als ze met wortels en al omver worden geblazen, dan kun je wel stellen dat de bodem genoeg water heeft gehad. De wortels hebben dan minder kracht om vast te houden." Volgens de meteoroloog draait de wind na het weekend naar het zuidoosten. ,,Dan zal het weer ook wat veranderen."