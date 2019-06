Brugspringer Maastricht alsnog overleden

Een man die gisterochtend samen met een ander in Maastricht van de Wilhelminabrug in de Maas was gesprongen, is vannacht in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

Gisteren meldde de politie aanvankelijk dat de man na enige tijd zoeken dood uit het water was gehaald, maar zei korte tijd later dat de man was gereanimeerd en naar het ziekenhuis was gebracht. De andere brugspringer werd meteen al aan wal gehaald. Hij had geen verwondingen.

Er is geen sprake van een misdrijf, de politie gaat uit van een ongeval. Waarom de mannen het water in zijn gesprongen, is vooralsnog onbekend. Er springen volgens een woordvoerster van de politie wel vaker mensen van de brug af.

Er was donderdagavond een groot studentenfeest aan de gang in Maastricht: het Us Leef Vruike studentenhockeytoernooi. De organisatie is op de hoogte van het incident bij de brug. ,,Maar we hebben niets gehoord over dat het iemand van ons was. Het is ook niemand die naar ons hockeytoernooi kwam. Dus hoogstwaarschijnlijk is het niet één van onze studenten”, zei student Jasper Flachs, die het woord voert namens de organisatie, eerder.