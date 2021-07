Bruiloft van Simone en Alberto werd veel kleiner: ‘Uitstellen? Ik weet niet of hij er volgend jaar nog is’

Bernadette Waelen uit Rozenburg vierde haar bruiloft een stuk kleiner en zag haar huwelijksreis in het water vallen:

,,B&B, Bernadette en Benno. Ik ken mijn aanstaande op de dag af vijf jaar en we wisten: deze zaterdag zou de dag zijn waarop we elkaar het ja-woord geven. Het is de eerste keer dat ik trouw en ik ben zo blij dat ik op ‘mijn oude dag’ - ik ben 49 - nog iemand als hij heb mogen ontmoeten. Benno is mijn alles. We vieren de liefde en dat wilde ik delen met mijn familie én mijn vrienden.