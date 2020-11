Bruls: Feestjes voor jongeren nodig om Oud en Nieuw veilig te houden

Bruls wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de vraag of er nog wat georganiseerd kan worden . ,,Laten we niet naïef zijn en denken dat als wij zeggen dat er niks mag mensen ook niets zullen gaan doen. Als er toch iets gebeurt, dan liever geregisseerd en onder begeleiding van een jongerenwerker, de wijkagent of iemand van de gemeente. Anders ontstaat er wildwest en moet ik politie en boa’s vragen al die mensen te gaan bekeuren. Dat wordt dan handhavingstechnisch echt een hele forse uitdaging.’’ Bruls zegt niet meteen voor ogen te hebben wat voor soort activiteiten er precies georganiseerd kunnen worden. ,,Mag ik de creativiteit aan een ander overlaten? Ik ben er niet om iedereen te entertainen. Als mensen bingo buiten willen doen of wat willen zingen, dan laat ik dat aan hen over. Maar het moet kleinschalig zijn.’’

Braaf op de bank

De politie is al rond de zomer begonnen met de voorbereidingen voor oud en nieuw. ,,Natuurlijk helpt het als er activiteiten voor de jeugd zijn’’, stelt politiechef Aart Garssen van het politiedistrict Gelderland-Zuid. ,,Dat is in de andere jaren ook gebleken. Dit jaar zal alles anders zijn. Al weten we nog niet wat er straks allemaal mag. Ondanks het vuurwerkverbod en de afstandsregels zal de inzet niet minder zijn. Die blijft zeer fors.’’



Criminoloog Henk Ferwerda stelt dat het belangrijk is om de verveling onder jongeren tegen te gaan. ,,Iedereen baalt van corona. Voor jongeren is het extra vervelend. Zij zitten in de bloei van hun leven. Veel is weggevallen, uitgaan, de voetbal en sport, vaak ook het bijbaantje’’, stelt Ferwerda die onderzoek deed naar de effecten van de coronamaatregelen op jongeren. ,,Met oud en nieuw braaf thuis bij je ouders op de bank zitten: dat wil geen jongere. Die snakken naar een feestje.’’



Hij raadt gemeenten aan de jongeren zelf te betrekken bij eventuele activiteiten. ,,En let bij het organiseren ook op straatgroepen met jongeren die minder mondig zijn, maar wellicht wel eerder risicogedrag vertonen. De groepen zijn natuurlijk het interessantst als het gaat om het voorkomen van escalatie tijdens de jaarwisseling.” Justitieminister Ferd Grapperhaus zegt in een reactie af te wachten welke mogelijkheden Rutte en De Jonge gaan bieden. ,,Daar lopen we verder niet op vooruit’’, stelt zijn woordvoerder.