Brussel akkoord met 'woest aantrekkelijke' regeling voor uitkopen boeren

De Commissie heeft dit vanmorgen bekendgemaakt. Minister Van der Wal zal later vandaag de Tweede Kamer informeren.

Piekbelasters zijn veehouderijen die direct naast kwetsbare natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Het kabinet wil ongeveer 3000 van hen snel uitkopen om zo een uitweg uit de stikstofcrisis te vinden. Het was wachten op groen licht vanuit Brussel, wat er nu dus is gekomen. Het kabinet heeft 25 miljard gereserveerd om de uitkoopplannen uit te voeren. Stikstofminister Christianne van der Wal sprak eerder van een 'woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor boeren.

Als de uitkoopplannen worden uitgevoerd kunnen bouwprojecten worden hervat, zo is de gedachte. Zo kan de bouw van woningen en nieuwe wegen makkelijker op gang komen. De stikstofruimte die vrijkomt zou ook worden gebruikt om de situatie voor zogenaamde PAS-melders op te lossen, dat zijn boeren die buiten hun schuld zonder vergunning zitten en daardoor feitelijk illegaal hun bedrijf houden.

De Europese Commissie moest toestemming geven voor die ‘woest aantrekkelijke’ regeling: overheidsgeld geven aan bedrijven is in de Europese Unie aan strenge regels gebonden. Staatssteun belemmert immers de vrije concurrentie tussen bedrijven, en kan uiteindelijk consumenten en belastingbetalers nodeloos op kosten jagen.

Wat is stikstof nu precies? En welke invloed heeft het op onze natuur en onze wereld? (video):

Daarom onderstreepte Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu) in zijn veelbesproken brief van eind maart nog eens dat de natuur van het uitkopen van boeren wel beter moet worden. ‘Het is essentieel dat de met staatssteun behaalde reductie van de ammoniakuitstoot niet verloren gaat in de legalisering van andere ammoniakuitstoot’, schreef de Eurocommissaris.

De Europese Commissie heeft vandaag beide regelingen die het kabinet had voorgelegd goedgekeurd. Zogeheten piekbelasters -veehouders die direct naast een kwetsbaar natuurgebied zijn gevestigd en die een veel stikstof uitstoten - kunnen tot 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf krijgen als zij stoppen. Veehouders die niet direct aan een kwetsbaar natuurgebied grenzen, kunnen tot 100 procent van de marktwaarde krijgen als ze met hun bedrijf stoppen.

Vorige week berichtten verschillende media nog op basis van ‘ingewijden in Den Haag’ dat de Europese Commissie meer tijd nodig had en pas eind mei met een besluit zou komen. Het kabinet zou daarop dus moeten wachten. Maar in Brussel wordt erop gewezen dat de toestemming netjes zoals de regels voorschrijven twee maanden komt nadat de Nederlandse regering het officiële verzoek daartoe had ingediend.

,,De Nederlandse regelingen van € 1,47 miljard die we vandaag hebben goedgekeurd, zullen de vrijwillige sluiting van veehouderijen met aanzienlijke stikstofdepositie op natuurgebieden mogelijk maken. De regelingen zullen de milieuomstandigheden in die gebieden verbeteren en een duurzamere en milieuvriendelijkere productie in de veehouderij bevorderen, zonder de concurrentie onnodig te vervalsen”, zegt Eurocommissaris Margrethe Vestager (die toeziet op de staatsteunregels).

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: