Brussel: In Nederland geproduceerde AstraZeneca blijft in EU, niet naar Groot-Britannië

AstraZeneca zal zo’n beetje alle coronavaccins die in Nederland worden geproduceerd voor de EU bestemmen. Het Verenigd Koninkrijk had ook een claim gelegd op die prikken. ‘Slechts’ 1,2 tot 1,5 miljoen van de 7,5 miljoen doses die per maand worden gemaakt zullen richting Groot-Brittannië gaan.

Thierry Breton, de Eurocommissaris die het vaccintaskforce leidt, zegt dat de directeur van AstraZeneca heeft bevestigd dat vrijwel alle doses die in Nederland worden geproduceerd in de EU blijven. Het Leidse Halix produceert zo'n 7,5 miljoen vaccins per maand. Londen en Brussel touwtrekken al over de vaccins sinds bleek dat de productie tegenvalt en AstraZeneca zeker de EU veel minder levert dan afgesproken.

Londen stelde vervolgens voor om de productie te splitten: de helft voor Groot-Brittannië, de helft voor de EU, maar Brussel hield voet bij stuk: alle inentingen moesten naar EU-landen gaan. ,,Ik heb een videoconferentie belegd met de CEO van Halix en die van AstraZeneca, en uiteindelijk moest die van AstraZeneca erkennen dat alle productie van Halix voor Europese distributie is bestemd. Dat is alles dat ik kan zeggen”, zegt Breton volgens The Guardian. ,,Dat is sinds februari al, behalve één batch om precies te zijn.”

Afspraak

,,AstraZeneca heeft zich gecommitteerd om 70 miljoen doses te leveren in het tweede kwartaal en dat is de productie van Halix en Seneffe in België bij elkaar, zo ongeveer”, zegt Breton. ,,Daarom denk ik dat ze deze afspraak zullen nakomen. Maar ik herinner u eraan dat in het contract in eerste instantie 180 miljoen vaccins in het tweede kwartaal geleverd zouden worden, dus dat is al drastisch verlaagd.”

De Britse overheid heeft er vertrouwen in dat toeleveringen in orde zullen blijven. De Halix-productie werd door de Britten gezien als achtervang voor de productieproblemen in Groot-Brittannië zelf en een exportban vanuit India, waar het vaccin ook gemaakt wordt. De Britse regering zei vorig jaar tientallen miljoenen euro’s in Halix geïnvesteerd te hebben om het VK zo van aanvoer te verzekeren, maar Halix sprak tegen ook maar ‘een penny’ van de Britse regering te hebben ontvangen.

