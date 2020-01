Brutale dieven laden voor drie miljoen euro aan elektronica in vrachtauto uit loods Schiphol

De beelden van de inbraak, in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni vorig jaar, werden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.



Te zien is hoe midden in de nacht - rond 03.30 uur - twee vrachtwagens bij het distributiecentrum aan de Rangoonweg op Schiphol aankomen: een licht gekleurde DAF-truck en een witte Renault-trekker met oplegger. Allebei hadden ze gestolen kentekenplaten uit respectievelijk Duitsland en België.



Een van de daders, een getinte man met fors postuur en baardje, wandelt mét veiligheidshesje én iets wat lijkt op een vrachtbrief de loods van het bedrijf binnen, en verzamelt met behulp van een elektrische palletwagen allerlei dozen met dure elektronica. Op de camerabeelden van binnenin de loods is duidelijk te zien hoe de man gestructureerd en ogenschijnlijk zijn buit bij elkaar verzamelt. In totaal namen ze veertig pallets met voornamelijk elektronica mee. Hij nam daar flink de tijd voor, maar liefst 1.5 uur.



De mannen weten zo goed hoe ze het terrein op en af kunnen komen, dat de Marechaussee vermoedt dat ze informatie van binnenuit hadden.