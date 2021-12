Brute overval op crypto-verzamelaar: ‘Overvallers sloegen de code uit me’

Een fanatieke verzamelaar van cryptomunten is afgelopen zomer slachtoffer geworden van een brute woningoverval. De 39-jarige man uit Leeuwarden moest onder bedreiging de code geven voor toegang tot zijn digitale munten, waar hij jarenlang flink voor had gespaard. ,,Ze hebben de code letterlijk uit me geslagen.”

De brute woningoverval gebeurde donderdag 24 juni rond 20.40 uur. Drie mannen in groene jacks die zich voordeden als storingsmonteurs belden bij hem aan en vroegen of hij een storing had. Voor hij het wist werd hij bij zijn keel gegrepen en hardhandig de woonkamer in gesleurd, waar hij werd vastgebonden en bruut werd mishandeld. De overvallers vroegen nadrukkelijk om de cryptomunten. ,,Ze zeiden: we weten wie je bent, we weten alles”, vertelde het slachtoffer dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

De vastgebonden bewoner kreeg ferme vuistslagen tegen het hoofd. ,,Ze wilden de code voor de cryptomunten hebben. Ik vertelde ze dat ik die niet meer wist, maar dat geloofden ze niet. En dus kreeg ik weer meer klappen. Ze hebben de code letterlijk uit me geslagen.” Met zeer zware verwondingen aan het hoofd werd de bewoner naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later wakker werd. ,,Toen pas besefte ik wat er was gebeurd.” Zijn ogen kleurden donkerblauw en zaten onder het bloed. Als door een wonder hield het slachtoffer geen blijvend letsel over aan de aanval.

De overvallers waren volgens de politie ervan op de hoogte dat de bewoner in het bezit was van cryptomunten. ,,Hij heeft het er met een aantal mensen in zijn omgeving over gehad en mogelijk is die informatie via-via bij de daders terechtgekomen”, vertelde een woordvoerder. De politie onderzoekt dit scenario nog. De bewoner zelf tast compleet in het duister. ,,Het is heel zuur, dat waar je jarenlang voor hebt gespaard ineens weg is. Ik hoop heel erg dat de daders gepakt worden.”

Eén van de daders heeft een licht getinte huidskleur en is rond 35 jaar oud. Net als de andere twee mannen droeg hij die avond een groen jack. Een deel van hun buit is inmiddels bevroren, aldus de politie. ,,Transacties van cryptomunten zijn openbaar. De politie kan dus precies zien waar de munten in de afgelopen maanden zijn geweest en waar ze op dit moment zijn”, legt een woordvoerder uit.

Concreet heeft het rechercheteam een deel van de buit kunnen ‘bevriezen’, waardoor de criminelen er momenteel niets mee kunnen doen. De volgende stap is om die munten ook daadwerkelijk terug te krijgen bij het slachtoffer.

