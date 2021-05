Buienradar in de aanslag: dit weekend veel regen verwacht

,,We hebben dit weekend vaak te maken met buien", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Vooral de zaterdag ziet er vrij somber uit, met weinig ruimte voor de zon.” Het wisselvallige weer hebben we te danken aan lage drukgebieden die vanaf de oceaan naar ons land toe trekken. ,,Voor rustig lenteweer is momenteel geen ruimte. Daarvoor hebben we een krachtig hogedrukgebied nodig, en dat is er niet.”



Op zaterdag krijgen we met name in de middag en avond te maken met regen. ,,Er zijn veel wolken aanwezig waardoor de zon niet veel ruimte krijgt", aldus Klaassen. ,,De temperatuur ligt in de ochtend rond de 14 graden. Wanneer de buien vallen zal die temperatuur verder dalen. De wind waait vanuit het zuidwesten en is overwegend matig.”

Lees verder onder de tweet.

Op zondag breekt de zon weer wat vaker door. ,,Toch zijn er dan ook wat buien aanwezig en die zullen in de loop van de dag alleen maar gaan toenemen", vertelt de weerman. ,,Er is daarnaast kans op hagel en onweer.” Het beste weer is te verwachten in de kustgebieden. ,,Daar is de meeste ruimte voor de zon en de minste buien.”



De rest van de week verwacht Klaassen dat het weerbeeld weinig gaat veranderen, maar dat betekent niet dat we alleen maar natgeregend worden. ,,Tussen de buien door zijn er zeker ook mooie momenten.”

Droogte voorbij

Door het wisselvallige weer sinds vorige zomer is de droogte van afgelopen jaren zo goed als voorbij. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil weer normaal en ook het neerslagtekort is kleiner dan gebruikelijk. De komende tijd blijft dagelijks kans op buien, waardoor voorlopig geen sprake is van ernstige droogte. Dat meldt het weerbureau Weeronline.nl.

Op dit moment bedraagt het neerslagtekort slechts 26 millimeter. Dat is veel minder dan vorig jaar, toen Nederland rond deze tijd ongeveer 110 millimeter tekort kwam. Het neerslagtekort is het verschil tussen hoeveel water er verdampt en hoeveel regen er valt. Halverwege mei is het neerslagtekort normaal circa 40 millimeter.

Ernstige droogte

De ernstige droogte van 2018 en regionaal ook in 2019 en 2020 zorgde in het oosten en zuiden voor bijzonder lage grondwaterstanden. Het afgelopen half jaar is er zoveel regen gevallen, dat het grondwater op veel plaatsen weer op niveau is. Vooral oktober en december 2020 en januari van dit jaar verliepen kletsnat. Ook mei verloopt tot dusver nat. In de eerste twee weken van deze maand viel gemiddeld over Nederland al bijna een maandsom regen. Er is zo’n 40 millimeter gevallen, tegen de gebruikelijke 56 in een gehele meimaand.

Door de vele regen is van ernstige droogte geen sprake meer. In de Achterhoek staat het grondwaterpeil op veel plaatsen zelfs hoger dan normaal. In Brabant en Limburg is de grondwaterstand ongeveer normaal voor de tijd van het jaar. Slechts op een enkele plek op de hoge zandgronden langs de grens met België staat het grondwater lager dan gebruikelijk. Akkers liggen er op verschillende plaatsen in het zuiden en oosten wel droog bij. Dat komt doordat de toplaag van het zand door de krachtige zon heel snel uitdroogt. Het hoeft maar een paar dagen droog te zijn om het zand weer te laten stuiven. Dieper in de bodem is de grond nog wel vochtig. Aangezien er de komende tijd regelmatig regen valt, blijft op de meeste plaatsen voldoende water beschikbaar voor de groei van planten.