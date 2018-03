Rutte: moord kroongetuige Mocro-maffia vreselijk

29 maart Premier Mark Rutte vindt de moord op Reduan, de broer van kroongetuige in de Mocro-maffia-zaak Nabil B., 'vreselijk'. ,,Verschrikkelijk en bovenal: onacceptabel.’’ De Kamer wil een debat over de vele afrekeningen in het criminele circuit in Amsterdam.