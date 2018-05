Buren dode man Nuenen twijfelen na arrestatie: 'Volgens zoon ging het goed met hem'

UPDATEDe politie heeft vanmiddag in Eindhoven de 51-jarige zoon aangehouden van een 84-jarige man uit Nuenen die wekenlang dood in zijn huis heeft gelegen. De zoon wordt verdacht omdat het vermoeden bestaat dat hij na het overlijden van zijn vader nog bij hem in huis is geweest en hem daar heeft laten liggen.

De politie benadrukt dat de verdachte niets te maken heeft met de dood van zijn vader. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Voor zover nu bekend is de Nuenenaar niet door een misdrijf om het leven gekomen. Waarom de verdachte het overlijden van zijn vader wilde verhullen, is niet duidelijk. De politie gaat daarover met hem in verhoor.

Buurtbewoners zegen tegen deze krant dat de zoon hen mogelijk wekenlang heeft voorgelogen. Hij hing een verhaal op dat hij zijn vader in huis had genomen in Helmond om zo voor hem te kunnen zorgen. Hij zou het goed hebben, verzekerde de zoon tegenover omwonenden. Zij maakten zich ernstig zorgen om de gezondheid van de man, omdat ze hem al een hele tijd niet meer hadden gezien.

Kwam extra hard aan