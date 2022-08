Buren walgen om stank bij de buurman: ‘Er lopen muizen en ratten, de lucht is ondraaglijk’

‘Pitbull’ Willem roept burgemees­ters op te knokken voor bevallen in een ziekenhuis in de buurt

De burgemeesters in de regio moeten knokken voor de mogelijkheid voor vrouwen om te bevallen in een ziekenhuis in de buurt. Dat staat in de brandbrief die Spijkenisser Willem Heijdacker hen stuurt.

3 augustus