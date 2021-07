Burgemeester Arnhem met dood bedreigd, arrestatie in uitgaanscentrum: ‘Kogel door het hoofd’

VVD-raadslid Rebin Maref hoorde het ook en heeft aangifte gedaan van bedreiging van de burgemeester. ,,Ik liep met mijn broer door de Jansstraat om even wat te gaan drinken rond half elf in de avond. Op een gegeven moment passeerden we een grote groep mensen. Vanuit die groep hoorde ik iemand roepen ‘Een kogel door het hoofd van Marcouch.’ Ik hoorde het daarna nog een keer, nog een keer en nog een keer.”

‘Dominant geschreeuw, heel agressief’

Maref vermoedde dat het iemand was die niet naar binnen mocht in een horecazaak omdat hij geen juiste QR-code had voor testen voor toegang. ,,Of dat er iets anders was. Daarna zag ik dat het grootste deel van de groep rechtsaf liep richting Jansplein. Er bleven er een paar over, onder wie die man die hetzelfde bleef roepen. Heel agressief en dominant. Ik zag een ouder stel dat bleef staan. Ze vonden dat dit eigenlijk niet kan maar waren te bang om er iets aan te doen, begrijpelijk. Op dat moment heb ik me bedacht en ben ik doorgelopen naar de Korenstraat om de politie te waarschuwen.”

Quote Veel mensen zijn wel eens een keer onder de invloed van iets, maar dan haal je het nog niet in je hoofd om doodsbe­drei­gin­gen rond te gaan roepen Rebin Maref, Raadslid VVD Arnhem

‘Direct in de boeien geslagen’

Volgens Maref trof hij daar een agent aan die snel en adequaat handelde. ,,Hij vroeg of ik het samen met iemand anders had gehoord en of we wilden getuigen. Ja, zeiden we toen. Agenten hebben de man direct in de boeien geslagen. Daarna zijn er twee agenten bijgekomen die onze aangifte apart van elkaar hebben opgenomen. Ze hebben het echt serieus opgepakt.”

,,Mij werd ook de vraag voorgelegd of de man overkwam als dronken of onder invloed van iets. Ik heb geen idee, ik vind dat ook niet van belang. Veel mensen zijn wel eens een keer onder de invloed van iets. Maar dan haal je het nog niet in je hoofd om doodsbedreigingen rond te gaan roepen. Dat gaat me echt veel en veel te ver. Helaas zie je het steeds vaker, het lijkt wel alsof ze het anoniem schelden online doortrekken naar de echte leefwereld. Mensen moeten weten dat er grenzen zijn. En dat daar keihard tegen opgetreden wordt. Punt uit.”