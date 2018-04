Burgemeester Breda bevestigt: Dode was slachtoffer ripdeal

Aanhouding voor diefstal afgekeurde chocopasta

15 april In de zaak rond de illegale verkoop van een gestolen partij afgekeurde chocopasta en speculoospasta is iemand opgepakt. Ook is een deel van de ontvreemde voorraad teruggevonden. De politie en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) pakten vandaag een verdachte op.