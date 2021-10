Burgemeester Bruls wil coronabewijs op werkvloer: ‘Volksgezondheid weegt zwaarder’

CORONAVIRUS LIVE | Antonius Ziekenhuis Sneek stroomt vol met patiënten uit Urk, Jon Bon Jovi en Bryan Adams zeggen optredens af

Amerikaanse inlichtingendiensten zijn er niet zeker van dat ze ooit de herkomst van het coronavirus zullen achterhalen. Volgens een rapport van de Amerikaanse nationale veiligheidscoördinator (ODNI) blijft het ook na nieuw onderzoek onduidelijk of het virus is verspreid door een dier of is ontsnapt uit een laboratorium. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.

13:55