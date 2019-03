Burgemeester op non-actief door affaire met medewerkster

Link heeft een advies van de gemeenteraad opgevolgd om zich ziek te melden. Directe aanleiding voor de crisis was een gesprek dat Link vrijdag had met zijn vaste vriendin met wie hij samenwoont in Geldrop. Dat gesprek verliep volgens Stravers ‘zodanig heftig’ dat Link vertrok met onbekende bestemming. De politie werd ingeschakeld om hem op te sporen en contact te leggen, vanwege zorgen over zijn emotionele gesteldheid. Daarbij werden ook hulpverleners ingeschakeld.

Integriteitsschending

De relatiecrisis van Link raakt ook zijn ambt. Link zou langere tijd een geheime liefdesrelatie hebben (gehad) met een ambtenaar van de gemeente. Daarnaar heeft een speciale onderzoekscommissie van de raad de afgelopen maanden vertrouwelijk onderzoek gedaan. De conclusie was enkele weken geleden dat Link ‘een integriteitsschending’ had begaan. Hij kreeg een officiële waarschuwing van de raad.

De taken van Link zullen voorlopig worden waargenomen door CDA-wethouder en loco-burgemeester Marc Jeucken. Stravers zal als vice-voorzitter maandagavond in de raadsvergadering de afwezige Link vervangen. Link is sinds 2015 burgemeester in Geldrop-Mierlo. Onder zijn leiding nam de raad in 2016 een aangescherpte gedragscode aan voor raadsleden en collegeleden. Bij de burgemeester ligt de taak toe te zien op een integer bestuur en naleving van de code.