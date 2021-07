Burgemeester schrikt zich rot van mega-uitbraak in Enschedese disco

Volgens Van Veldhuizen zijn er veel geruchten over hoe de uitbraak heeft kunnen gebeuren. „Dat maakt het des te lastiger, omdat we niet precies weten wat wel en niet waar is”, zei Van Veldhuizen maandagavond. Hij erkende dat er gesprekken gaanden zijn met de exploitant van de discotheek en met het bedrijf dat de controle heeft gedaan bij de ingang. „Wij willen weten waar het fout is gegaan en pas dan kunnen we conclusies trekken, maar dat dit heel vervelend is voor Enschede is wel duidelijk.”

De gezondheidsdienst is druk bezig met bron- en contactonderzoek om het volledige beeld in kaart te krijgen van de eerste clubavond bij Aspen Valley in vijftien maanden tijd. Disco’s mochten vorige week eindelijk de deuren weer openen, na een gedwongen sluiting van bijna anderhalf jaar.

Besmettingen stijgen

Inmiddels staat de teller van besmette personen op 185 terug te leiden naar die eerste feestavond in de Twentse disco, vorig week zaterdagavond. ,,Je ziet dat het aantal nog steeds oploopt”, zegt een woordvoerder van de GGD. ,,Maar niet meer zo hard als de eerste dagen.” Eerder riep de GGD bezoekers op zich te laten testen. Hoeveel van de ongeveer zeshonderd feestgangers zich opnieuw hebben laten testen, weet de GGD niet. ,,Maar veel jongeren hebben gehoor gegeven aan onze oproep.”



185 besmettingen is een uitzonderlijk hoog aantal, zeker als je bedenkt dat bezoekers van de disco vooraf een negatieve corona-test moesten overleggen. Mogelijk is gesjoemeld met QR-codes uit de CoronaCheck-app. „Voor mensen die zich niet aan de regels hebben gehouden zou het goed zijn eens te laten doordringen wat dit kan betekenen. Wie nu corona heeft, kan niet worden gevaccineerd en dan kan er dus ook een streep door de vakantie”, zei Van Veldhuizen.

Hij hekelde het onvolwassen gedrag van een deel van de bezoekers. „QR-codes naar elkaar door appen, zoals vrijwel zeker is gebeurd werkt niet bevorderlijk voor de gezondheid en de verdere opening van de samenleving. We komen hier op terug.”

Extra voorzorgsmaatregelen

De discotheek had juist extra voorzorgsmaatregelen genomen. De uitbater van de uitgaansgelegenheid zegt dat de documenten van bezoekers dubbel werden gecheckt en het personeel twee keer per week werd getest. Om de dubbele controle soepeler te laten verlopen, konden bezoekers geen tickets aan de deur kopen, aldus de Khalid Oubaha Company, een bedrijf dat meerdere horecagelegenheden uitbaat. Ook is het beveiligingsbedrijf waar de discotheek mee samenwerkte en het personeel uitgebreid ingelicht over de toegangsprocedure.

Dat er mogelijk is gesjoemeld met QR-codes uit de CoronaCheck-app, vindt het bedrijf zeer onwaarschijnlijk. ,Bij het laten zien van de QR-code is een bewegend poppetje op een fiets te zien. Mocht iemand een screenshot van de code laten zien, dan beweegt het poppetje niet”, aldus een woordvoerder.

De discotheek blijft dicht totdat er meer duidelijkheid is over de coronabesmettingen, aldus de uitbater.