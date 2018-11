Burgemeester van Enschede moet liquidaties zelf ook nog plekje geven

Het nieuws over de viervoudige moord in hún buurt is keihard binnengekomen. Burgemeester Van Veldhuizen voelt het bij binnenkomst in het wijkgebouw. Bezorgde moeders uit Velve-Lindenhof spreken het hardop uit. Vandaag spelen hun kinderen niet buiten, zo laten ze de burgemeester weten. Reden: de daders van de moordpartij lopen nog vrij rond.



Vragen zijn er genoeg. Hebben die liquidaties wellicht te maken met het feit dat er vorige week in de buurt drie hennepkwekerijen zijn opgerold? Van Veldhuizen weet de moeders gerust te stellen met de constatering dat de viervoudige moord een afrekening is in het criminele circuit, en dus niet gericht was tegen de mensen in de buurt. „Het was een gerichte actie.”