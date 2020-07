Burgemeester Zwolle wilde eerder ingrijpen bij bezetting distributiecentrum: ‘Grens bereikt’

Rutte neemt dit keer geen Chopin-biografie mee naar Brussel

10 juli Premier Mark Rutte wil pas praten over een Europese herstelfonds voor landen die door de coronacrisis getroffen zijn als er overeenstemming is over een nieuwe Europese begroting. ,,Als het niet lukt om het eens te worden over een nieuwe meerjarenbegroting, heeft het geen zin te onderhandelen over zo’n extra fonds’’, zegt hij. Wel gloort er een compromis.