Burgemeesters blijven met veel vragen zitten over avondklok

Volgens de burgemeesters komt het vooral neer op een moreel appel aan de Nederlanders. Aboutaleb: ,,Ik ga ervan uit dat het merendeel van de samenleving gezagsgetrouw is. Iedereen is in principe binnen. Als je buiten bent, heb je wat uit te leggen.”



Morgen (woensdag) beslist het demissionaire kabinet of de avondklok wordt ingevoerd. Aan het begin van de middag volgt een persconferentie (om 13.00 uur). Aansluitend zal de Tweede Kamer erover debatteren, vanaf 15.30 uur.



De avondklok zou volgens ingewijden gaan gelden tussen 20.00 uur ‘s avonds en 04.00 uur ‘s nachts. Wanneer de avondklok precies zal ingaan, is niet duidelijk, mogelijk al aan het einde van deze week. De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang, onder meer bij de politie. Het verbod om ‘s avonds en ‘s nachts op straat te zijn, gaat waarschijnlijk duren tot het einde van de harde lockdown, dat nu voorzien is op 9 februari.



Mensen die op straat zijn tijdens de avondklok, kunnen naar verluidt een boete van 95 euro verwachten, gelijk aan overtredingen van andere coronaregels. Er komen ook uitzonderingen, zoals voor mensen die naar en van hun werk reizen als dat echt nodig is, of hun hond uitlaten, of bij calamiteiten.