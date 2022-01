Burgemeesters dwarsbomen cultuurprotest

De meeste burgemeesters keren zich tegen de protesten van de culturele sector dat voor vandaag staat gepland. Het gedogen van ludieke acties op de theatervloer zit er niet in. ,,Dit is de nerd op zijn bek timmeren.”

,,We gaan handhaven zoals we dat in de rest van de coronacrisis en het afgelopen weekend ook hebben gedaan‘’, meldt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Vanuit Amsterdamse waarschuwt burgemeester Femke Halsema in soortgelijke bewoordingen. Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb wil in Rotterdam de coronamaatregelen volgen en zal 'waar nodig handhaven op de publieke openstelling'.

In veel plaatsen hebben theaters en musea een grote actiedag gepland tegen het coronabeleid van het kabinet; Theater Kapsalon. De actie is bedacht door cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Op het podium van de Amsterdamse Kleine Komedie zullen cabaretiers als Youp van ‘t Hek, Brigitte Kaandorp, Claudia de Breij en Henry van Loon hun opwachting maken in een tijdelijke kapperszaak.

De 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben afgesproken ,,om één landelijke lijn te trekken”, aldus de woordvoerster van het Veiligheidsberaad. ,,Het was de voorzitters al snel duidelijk dat ze dit niet kunnen gedogen en toestaan. Hoe zeer zij ook meevoelen met de cultuursector, het is in strijd met de coronaregels.‘’

‘Beetje burgerlijke ongehoorzaamheid’

Initiatiefnemers Wallis de Vries en Ebbinge geven aan gewoon door te gaan met hun actie. ,,Nota bene Mark Rutte zei dat hij een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid wel begreep. Dat doen wij op de allertruttigste manier en dan gaan ze toch weer handhaven", aldus Ebbinge. De cultuursector moet volgens hem ‘niet langer het braafste jongetje van de klas meer zijn. Dit is de nerd op zijn bek timmeren.”

Hoe streng de burgemeesters in hun eigen gemeente daadwerkelijk optreden is aan henzelf, in overleg met de plaatselijke driehoek van politie en Openbaar Ministerie. In Twente hebben de cultuurmakers alvast een list verzonnen. Daar gaat de kapsalon-actie gewoon door. De optredens vinden echter niet plaats in de theaters, maar op locatie in plaatselijke kapsalons in onder meer Enschede, Hengelo en Haaksbergen. Regionale artiesten zoals pianist Terry Akins, acteur Laurens ten Den en theatermaakster Regine Hilhorst treden hier een uur lang op, om zich vervolgens ook te laten knippen.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland lijken de burgemeesters één lijn te trekken met hun weigering. In Tilburg is dat anders. Hier zal burgemeester Theo Weterings ‘handhaven met charme‘. Dit betekent volgens zijn woordvoerster dat handhaving ‘geen prioriteit heeft voor ons’. Ook in Eindhoven wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Daar ontvangen instellingen die open gaan een brief met een waarschuwing. Een waarschuwing is de eerste stap als het om handhaven gaat.