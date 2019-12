Burgemeesters mogen elkaar voortaan waarschuwen voor criminele ondernemer

Gemeenten die vergunningen of transacties weigeren, krijgen een tipbevoegdheid bij het vermoeden dat kwaadwillenden hun activiteiten bewust verleggen naar een andere gemeente, schrijft De Volkskrant. Binnen het parlement bestond al langer de wens om via het delen van informatie tussen overheden de criminaliteit beter te kunnen bestrijden.



Als uit onderzoek blijkt dat een criminele ondernemer ‘ernstig gevaar’ voor de samenleving oplevert, moet die informatie kunnen worden uitgewisseld. Het PvdA-Kamerlid Kuiken diende daartoe in 2018 een motie in, die in maart werd aangenomen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorkwam dat dat tot nu toe, maar het nieuwe wetsvoorstel laat het delen van informatie, onder voorwaarden, wel toe.



De hiervoor noodzakelijke wijziging van de zogenoemde wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is vandaag vrijgegeven voor internetconsultatie door de ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Dekker voor Rechtsbescherming. Na de consultatie gaat het voorstel naar de Raad van State en de Tweede Kamer.