Burgemeesters: ‘Regionale aanpak coronavirus nu niet houdbaar’

Afgelopen zomer stuurden de burgemeesters nog aan op een regionale aanpak, mocht het virus weer oplaaien. Maar daarvoor is Nederland eigenlijk te klein nu het aantal besmettingen zo rap toeneemt, gaf Bruls toe. ,,Tegen zo’n achtergrond heeft het geen zin om te praten over maatregelen per regio. Dan moet je een robuuste en stevige aanpak hebben. We waren het dan ook vrij snel eens over het pakket waarmee het kabinet nu komt.’’

Sommige burgemeesters maakten zich voor het overleg nog zorgen over de vervroegde sluiting van de horeca. Ze vrezen voor illegale feesten. Ook voetballen en sporten zonder publiek viel niet bij elke burgemeester in goede aarde. ,,Niemand is met een brede glimlach vertrokken, maar iedereen staat achter dit verhaal", zei Bruls.

Mondkapjes

Het dragen van mondkapjes leidt tot veel discussie, ook in het Veiligheidsberaad. Het kabinet vraagt daar nu een nieuw advies over, maar adviseert inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al wel om er eentje te dragen in winkels. Bruls steunt dit maatwerk. Gemeentes moeten zelf kunnen beslissen of ze een mondkapje willen invoeren. ,,Het mondkapje is medisch niet echt nodig om het virus te stoppen, maar daarmee kunnen we wellicht wel het gedrag van mensen beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat het kabinet daar nog eens goed naar kijkt, voordat daar een landelijk besluit over wordt genomen.’’

Volledig scherm Hubert Bruls arriveert voor het Veiligheidsberaad. De voorzitters van de veiligheidsregio's bespreken onder meer het verplichten van mondkapjes voor mensen met een contactberoep. © ANP

