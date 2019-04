Burgers’ Zoo neemt afscheid van zieke olifant Rekka

‘De afgelopen weken at Rekka steeds slechter en begon ze helaas ook sterk te vermageren', schrijft Burgers’ Zoo. Vandaag brengt een dierenarts haar onder narcose, waarna hij haar vervolgens zal euthanaseren. ‘Na een uitgebreid onderzoek door de dierenarts en uitvoerig overleg met alle betrokken biologen en dierverzorgers zijn ze tot de slotsom gekomen dat Rekka op dit moment geen olifant-waardig bestaan meer leidt.’



Het ging lang, ondanks haar ziekte, redelijk goed met de olifant. Door pijnstillende medicijnen had Rekka, ongeveer vijftig jaar oud, nauwelijks last van haar tumor. Maar het lusteloze gedrag van de laatste tijd baarde de dierentuin zorgen. Haar kiezen waren afgesleten door ‘het intensieve dagelijkse gebruik’, waardoor ze steeds moeizamer at.



Het vrouwtje had al een roerig leven achter de rug voordat ze in Burgers’ Zoo ‘van haar oude dag mocht genieten', schrijft de dierentuin. Rekka is door door de Duitse autoriteiten om welzijnsredenen in beslag genomen bij een Duits circus. Daarna verhuisde ze naar Arnhem. Daar leefde ze een ‘onbezorgd leventje samen met de andere oude olifantenkoe Pinky’. Pinky is ongeveer even oud en was tot vandaag het maatje van Rekka.