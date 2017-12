Buschauffeur Fred Teeven moet nog wennen aan zijn nieuwe werktijden

Niet afwachten

Eerder gaf Teeven al aan het fantastisch te vinden om buschauffeur te zijn en dat hij niet lijdzaam thuis wil wachten op een nieuwe uitdaging. Hoewel hij in eerste instantie aangaf voor anderhalve dag per week achter het stuur te kruipen, blijkt dat toch wel iets meer te worden: zo'n 30 uur per week. ,,Dat is zo'n drie dagen. Het varieert een beetje", stelt Stassen.



Ook moet de oud-politicus even wennen aan zijn nieuwe werktijden. ,,Fred had in zijn eerste berekeningen ook de zaterdag en zondag meegeteld, dat was hij misschien gewend. Maar het gaat hier toch wat anders."