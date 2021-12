Busje deodorant ontploft naast broertjes Luc (13) en Beau (10): ‘Ze hebben geluk gehad’

demonstratie Volendam ‘moet zich schamen’, vindt KOZP: ‘Kinderen aangemoe­digd om ons te bekogelen’

Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) beraden zich op juridische stappen nadat zij bij een demonstratie in Volendam werden bekogeld met eieren, vuurwerk, oliebollen en visafval. Volgens de actiegroep werden kinderen op straat aangemoedigd om voorwerpen naar de demonstranten te gooien. ‘Het valt nu niet meer te ontkennen dat Volendam een groot racismeprobleem heeft’, schrijft Kick Out Zwarte Piet in een verklaring op Facebook.

5 december