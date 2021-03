Busje rijdt dijkhuis binnen, inzittenden nemen de benen

Het ongeluk gebeurde rond 19.30 uur. Het busje reed het dijkje op vanaf de Sint Annatroonstraat en schoot rechtdoor het huis in. De bewoners bleven ongedeerd, maar de schade aan het huis is aanzienlijk. Hulpdiensten hebben het vermoeden dat de enkele straten verderop gevonden persoon de bestuurder was. Deze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten maken zich zorgen om de gezondheidstoestand van de persoon die nog op de vlucht is.