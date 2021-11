Buspassagier Kristy (25) zag de muur op zich afkomen: ‘Ik belde al 112 voordat we stilstonden’

Ik vertrek Steven en Miranda werden bedrogen: ‘Oud-eigenaar had zielig verhaal om huis te verkopen’

Hoe meer er misgaat in Ik Vertrek, hoe groter de lol in Nederlandse huiskamers. Op 2 december is dit gezin uit Aarlanderveen te zien in het AVROTROS-programma. En ook zij beloven drama: ,,Het is goed geëscaleerd tussen ons en de voormalig eigenaar.”

19:00