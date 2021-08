Buurman Christiaan (42) leek zo braaf, maar runde ondertussen een drugszolder vol met 53 kilo heroïne

Niemand die het aan had zien komen, niemand die ook maar het flauwste benul had van wat de vrijgezelle chauffeur leerlingenvervoer in zijn gehuurde rijtjeswoning uitspookte. Waarmee de buurt zich overigens in goed gezelschap bevond, want ook de agenten die de woning betraden na een tip over een wietkwekerij, hadden geen idee dat er veel meer speelde.