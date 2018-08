Buurman redt vader en zoontje uit brand Etten-Leur, Linda (32) overlijdt

Linda, Hendrik en Djeno gebruikten de schuur tijdelijk als woning. Het huis waar de schuur bij hoort, is van de 67-jarige Henk.



De brand werd diep in de nacht ontdekt door buurman Frans. Hij klom over de schutting en sloeg een ruit van het schuurtje in. Hendrik gaf zijn zoontje over aan Frans. Daarna probeerde hij zich om te draaien om Linda te redden, maar er was te veel vuur. Er zat niets anders op dan ook via het raam naar buiten te klimmen.



Hendrik is bij Henk onder de douche gezet. Djeno liep kleine wondjes op door het kapotte raam waar hij doorheen is gegaan. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hendrik is volgens de politie ernstig verbrand en zou kunstmatig in coma worden gehouden. Linda overleefde de brand niet.