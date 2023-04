Buurmannen liggen wekenlang dood in huis, er was niemand die hen miste: ‘Hij was zo teruggetrokken’

Wéér dode man gevonden in straat Vlaardin­gen, enkele dagen na vondst lichaam overbuur­man

In een huis aan de Stationsstraat in Vlaardingen is maandag een dode man gevonden. De man zou al ‘enkele weken' dood in zijn woning hebben gelegen. Afgelopen vrijdag werd in diezelfde straat ook een man gevonden die al geruime tijd was overleden. Volgens de politie heeft de dood van beide mannen niets met elkaar te maken.