Buurt in shock: Overleden Arnhemmer lag minstens half jaar onopgemerkt in flat

Bewoners in de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn volledig in shock, omdat de politie gisteren na een tip van een bezorgde buurvrouw een dode man in zijn woning aantrof die vermoedelijk al zeker zes maanden of langer geleden overleed. De buurt dacht dat de van oorsprong Spaanse man voor langere tijd op vakantie was in zijn vaderland.

Na de macabere vondst aan de Van Galenstraat is het stoffelijk overschot door de technische recherche meegenomen voor forensisch onderzoek. Vanmorgen maakte de politie bekend dat de man, ‘een tachtiger’, een natuurlijke dood is gestorven. ,,We sluiten een misdrijf uit.’’ Volgens regionale media zoals Omroep Gelderland en De Gelderlander is de politie gisteren de hele dag bezig geweest de flatwoning waar de man werd gevonden grondig schoon te maken. Tijdens dat karwei keken omwonenden op afstand vol afgrijzen toe.

Omwonenden vragen zich inmiddels bijna wanhopig af hoe het toch kan dat de seniore man zo lang onopgemerkt in zijn appartement kon blijven liggen. ,,Het was een shock voor ons allemaal als buren”, vertelde een bewoner tegen de lokale zender. Zij woont boven de flat waar de politie de vondst deed. Niet alleen de geschrokken vrouw maar ook andere buurtbewoners kunnen er nog niet over uit. Ze hadden weinig contact met de man, maar dit had niemand verwacht. Een anonieme omwonende: ,,Hij had weinig vrienden en alleen een beetje contact met de buurman direct naast hem. De man was een einzelgänger, erg op zichzelf.’’

Bewoners van het flatcomplex begrijpen niet dat ze niets merkten. Zo was er geen sprake van enige stankoverlast of vliegen. Een buurvrouw daarover: ,,Hij zou toch niet dood in zijn huis liggen, zeiden we wel eens. En dan zeiden we: nee joh, anders hadden we dat al lang geroken.’’ Een ander: ,,De man was vaker voor langere tijd in Spanje, daarom hadden de buren aanvankelijk ook helemaal geen argwaan. We zagen hem sowieso niet heel vaak. Af en toe als hij boodschappen ging doen.’’ En: ,,Het is wel luguber dat je hier woont met een dood iemand onder je. Dat is wel heel raar.’’