Buurt kijkt al tien maanden tegen auto van vermoorde vrouw (85) aan: ‘De parkeerdruk is hier hoog’

Nog volop raadsels rond dode vrouw in Nijkerk, politie vindt tas in nabijgele­gen sloot

5 november Twee dagen na de vondst van een dode vrouw in een huis aan het Brücknerlaantje in Nijkerk, tast de politie nog volledig in het duister over wat zich precies heeft afgespeeld. Op steenworp afstand van de woning heeft de recherche wel een tas gevonden, die in de sloot dreef.