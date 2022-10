Buurt schrikt wakker van enorme vuurwerkbom: ‘Ik had er een oorlogsgevoel bij’

Nieuwe werkgever van Jorieke (28) liet haar niet zitten met borstkan­ker: ‘Nam zoveel stress weg’

Ze was nog maar een paar maanden in dienst bij haar nieuwe werkgever, toen Jorieke van der Zande (28) héél slecht nieuws kreeg: borstkanker. Een periode van chemo’s, bestralingen en ziekenhuisbezoeken volgde. Omdat ze al die tijd niet kon werken, dacht ze: een contractverlenging kan ik wel vergeten. En toen was daar tóch een lichtpuntje.

8:19