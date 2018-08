Buxusmot zit bijna overal in Nederland, alleen Wadden nog vrij

Natuurwebsite Nature Today meldt dat de vlinder dit jaar ook steeds vaker in het noorden wordt gezien. De mot werd in 2007 voor het eerst in Nederland waargenomen en was in de eerste jaren daarna alleen in het westelijk deel van het rivierengebied aanwezig. Inmiddels is de buxusmot opgerukt tot in bijna alle delen van het land. Als de Wadden zijn bereikt, zit de soort in heel Nederland.