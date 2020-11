Cabine- en grondpersoneel boos op KLM-piloten: ‘We zien jullie bij het UWV’

De spanningen lopen hoog op onder KLM-personeel, nu pilotenvakbond VNV weigert om een handtekening te zetten onder een loonoffer tot 2025. In de cockpit hing voor meerdere piloten al een briefje met een tekst als: ‘Namens alle overige KLM’ers en hun gezinnen, bedankt. We zien jullie wel bij het UWV.’

In besloten Facebookgroepen voor KLM-medewerkers is de kritiek niet mals. Grond- en cabinepersoneel noemt de vliegers 'arrogant’ of ‘snobs’. Ze verwijten de piloten dat hun baan op het spel staat, omdat ze niet genoeg willen inleveren. De KLM-medewerkers vinden dat piloten ‘riante salarissen hebben’ en ‘maar even geen kaviaar’ moeten eten. Ook stellen ze dat minder salaris nog altijd beter is dan een werkloosheidsuitkering.

Harde eis

Minister van Financiën, Wopke Hoekstra, heeft een harde eis gesteld aan een steunpakket van 3,4 miljard euro (noodleningen en kredietgaranties) voor KLM. Personeel dat meer dan modaal verdient, moet tot 2025 loon inleveren, omdat de overheid zo lang bijspringt. Voor een deel van het KLM-personeel betekent het dat ze tot 20 procent van hun salaris kwijtraken. Vijf vakbonden ondertekenden de clausule, FNV (voor grond- en cabinepersoneel) wil de eisen eerst met de achterban bespreken.

Volledig scherm Minister Wopke Hoekstra wil geen nieuw steunpakket vrijmaken voor KLM zolang niet alle vakbonden aan de eisen voldoen. © ANP

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weigert echter een handtekening te zetten, omdat Hoekstra last minute extra eisen stelde. De piloten zijn bereid om tot in 2022 salaris op te geven en doen na die tijd wat nodig is om KLM te redden. Maar ze vinden het niet reëel om op voorhand voor zo'n lange tijd een loonoffer te brengen. Ze voelen zich voor het blok gezet, omdat vrijdag plots een looneis tot 2025 werd gesteld. De piloten moeten in een dag tijd beslissen om in totaal een jaarsalaris in te leveren. Bovendien vinden ze dat voorbij wordt gegaan aan hun persoonlijke situatie. Ze verdienen wellicht goed, maar leven daar ook naar.

Impact

De berichten hebben ook het management van de vliegers bereikt. Zij hebben de piloten een bericht gestuurd om hen een hart onder de riem te steken. ‘We hebben inmiddels al pamfletten gezien in de operatie gericht aan ons als vliegers. We betreuren dit zeer en nemen afstand van de vorm en inhoud. We begrijpen dat deze situatie ook impact op jou heeft’, aldus de leidinggevenden. Ze eindigen met de piloten ‘sterkte te wensen de komende dagen.’

KLM-woordvoerder Lisette Ebeling zegt dat er aandacht is voor de onrust binnen de organisatie. ,,Het is lastig er iets over te zeggen, maar we doen er alles aan om polarisatie tegen te gaan. Dat helpt niemand.”

