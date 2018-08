Caesar brult niet meer: Artis verliest iconische leeuw met zwarte manen

Twintig jaar is zeer oud voor leeuwen. In het wild worden ze gemiddeld tien tot veertien jaar. Caesar heeft 21 nakomelingen voortgebracht, onder wie de twee overgebleven leeuwinnen. Artis zoekt op termijn naar een nieuwe leeuw, aangezien de dieren van nature in een groep leven met een mannelijke leider.



Leeuwen kennen geen proces van rouwverwerking zoals mensen dat kennen, schrijft Artis bij het bericht op de website. Maar in tegenstelling tot alle andere grote katachtigen, die solitair leven, zijn leeuwen wel groepsdieren. Het is daarom mogelijk dat de twee leeuwinnen de komende periode onrustig zijn.