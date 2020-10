Cafébaas: ‘Het werkt niet, als iedereen thuis zijn goddelijke gang maar gaat’

Het is wel jammer van die tank bier. Eigenaar Mike Schuurman twijfelde nog of hij de 500 liter wel moest bestellen voor Hendrick's pub in Alphen aan den Rijn. Niet voor niets kondigde hij een optreden dit weekend aan met de woorden: 'De laatste zondag? Wat er ook gaat gebeuren, we kunnen in ieder geval genieten van een vette live gig.'