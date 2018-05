'Camera's Brabantse sportschool gehackt: kinderen live te zien op internet'

Het probleem zit bij de computer waarop het camerasysteem is aangesloten. Het standaardwachtwoord van de fabrieksinstellingen op die pc is waarschijnlijk nooit gewijzigd, waardoor hackers eenvoudig konden inbreken. De beelden zijn via een stream live te zien op een website die speciaal is gemaakt om beveiligingscamera's te hacken.



Omroep Brabant vermeldt opzettelijk niet om welke sportschool het gaat, omdat mensen de beelden mogelijk nog steeds kunnen vinden. De eigenaar van het bedrijf reageert geschrokken. De man belooft meteen te gaan uitzoeken waar het lek zit en direct maatregelen te nemen. Meer wil hij er niet over kwijt.



Volgens privacydeskundige Brenno de Winter riskeert de eigenaar van de sportschool hoge boetes. ,,Als je die camera in huis haalt en je het zonder er goed over na te denken aansluit op je wifi, dan ben je zelf de kern van het probleem'', zegt hij tegen Omroep Brabant. ,,Als dit dan zo op een Russische site kan belanden, voldoe je niet aan de wet. Dan kun je een boete krijgen tot 4 procent van de omzet van een onderneming. Dat kan oplopen tot miljoenen euro's.''