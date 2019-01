‘Campingopa’ cel in wegens ontucht: verf aan vingers verraadde hem

De 87-jarige ‘opa’ van een camping in Bakel moet een half jaar de cel in voor ontucht met een minderjarig meisje. De rechter legde de man uit Koog aan de Zaan maandag een gevangenisstraf van 18 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

Daarmee toont de rechter in navolging van de officier van justitie weinig medelijden met de hoge leeftijd van de man. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug al twee jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De man, die een beetje werd gezien als de opa van een camping in Bakel, zou daar een 12-jarig meisje meerdere keren hebben aangeraakt bij de borsten en van onder, en met een vinger zijn binnengedrongen.

Oranje verf

In ontuchtzaken draait het er vooral om wat je overhoudt als je de verklaringen van het slachtoffer en de verdachte tegen elkaar wegstreept. De meeste ontuchtzaken stranden daardoor; in dit geval speelde oranje verf een cruciale rol. De verf zat aan de binnenkant van de onderbroek van haar dochter, ontdekte de moeder op een avond. Ze controleerde de vingers van haar dochter: geen verf. De campingopa, waar het meisje samen met haar zusje geregeld op bezoek ging, had die dag geverfd. Aan zijn vingers zat wél oranje verf. Hij gaf ook toe dat hij de enige was met oranje verf aan zijn handen.

Nog een signaal dat er mogelijk iets niet in de haak was, waren de handdoeken die hij soms voor de plastic ramen van zijn tent hing. De rits dicht. Toen de vriend van de moeder die op een dag openritste, zag hij de verdachte geschrokken opstaan. Voor hem lag het meisje, met haar jurk wat omhoog geschoven, op de bank. Dezelfde bank die niet veel later om onduidelijke redenen in stukken werd gezaagd en opgestookt.

Verkalkte hartklep